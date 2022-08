Primavera, Monza-Torino 2-5: i granata vincono l’ultima amichevole prestagionale

Ultima amichevole per la Primavera di Giuseppe Scurto, che ha concluso così gli impegni prestagionali prima dell'inizio del campionato, previsto per settimana prossima. I granata hanno affrontato il Monza, squadra che militerà in Primavera 2, con cui si è vista quindi una differenza importante di valori in campo. Il Torino si è così imposto per 5-2, spinto dalla tripletta di Herbert Ansah e dalla doppietta di Daouda Weidmann, arrivato durante il mercato estivo dal PSG.