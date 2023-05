Primavera, variazione data per Torino-Frosinone: granata in campo domenica

Variazione data per la prossima gara del Torino Primavera: le info

Variazione di data per la prossima partita del Torino Primavera. I granata infatti affronteranno il Frosinone allo stadio Silvio Piola di Vercelli non sabato 6 maggio, come precedentemente previsto da calendario, ma domenica 7 maggio alle ore 13. Di seguito il comunicato del club granata.