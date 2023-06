Primavera: Sassuolo in semifinale contro Lecce

È bastato il pareggio contro la Juventus a decretare il passaggio in semifinale per i neroverdi che ora affronteranno i ragazzi di Coppitelli

È da poco terminata Sassuolo-Juventus, gara valida per il Primo Turno delle Fasi Finali del Campionato Primavera 1. Al termine del match, finito 1-1 , c'è stata una rissa tra le due squadre, poi placata. Il risultato finale favorisce i ragazzi di Bigica che passano il turno. Ad essere andato in gol nel corso della partita è stato dapprima Hasa, che al decimo minuto dal limite dell'area tira un rasoterra ben angolato sul quale non può arrivare Theiner. All' '84 è arrivato il pareggio del Sassuolo con Pieragnolo che su ribattuta ha permesso il passaggio del turno ai neroverdi.