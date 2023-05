Primavera, Scurto post Bologna-Torino 1-1: “Vogliamo blindare il secondo posto”

Al termine della partita del Torino in casa del Bologna, l'allenatore della Primavera granata, Giuseppe Scurto, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni del sito ufficiale del club: "Abbiamo disputato una buona prova in una partita in cui ha regnato l’equilibrio tra le due formazioni. Mi è piaciuto l’approccio nel primo tempo anche se potevamo segnare ancora nel nostro momento migliore. Il Bologna è un’ottima squadra e le sue qualità sono emerse nella seconda frazione, dove abbiamo subito un po’ di più. Complessivamente sono soddisfatto del punto ottenuto: siamo matematicamente terzi in classifica e daremo tutto nell’ultima uscita stagionale per blindare il secondo posto".