Primavera, Scurto post Torino-Lecce 1-1: “L’aspetto anagrafico pesa”

L'allenatore del Torino, Giuseppe Scurto, ha commentato così la prestazione dei suoi al termine del pareggio interno con il Lecce: "Abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo in 11 contro 11, mettendo grande pressione al Lecce e tenendo l'intensità alta. Abbiamo avuto 3/4 occasioni ma è mancato il gol. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto fatica ma me l'aspettavo. Loro si sono abbassati. Sono una squadra fisica che tiene bene nei duelli. Ci manca qualità per sbloccare le partite in cui ci sono pochi spazi".