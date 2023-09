Primavera, Scurto post Torino-Sassuolo 1-1: “Dobbiamo migliorare nell’intensità”

Giuseppe Scurto, tecnico del Torino Primavera, è intervenuto ai microfoni del club granata al termine della sfida con il Sassuolo per commentare la gara. Di seguito le sue parole: "Sono soddisfatto della prestazione complessiva della squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio e in generale abbiamo subito poco. Non è stato facile mantenere alta l’intensità per tutti i 90’ minuti e in questo dobbiamo migliorare, ma siamo all’inizio del nostro percorso. Ora sfrutteremo la sosta del campionato per lavorare in questa direzione".