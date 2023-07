Primavera, Torino in ritiro a Cuneo: programma e amichevoli

Il Torino Primavera partirà lunedì 24 luglio per il ritiro estivo in vista della prossima stagione. I granata di Scurto, reduci da una settimana di allenamenti in città, partiranno alla volta di Cuneo dove si terrà la preparazione che terminerà il 5 agosto. La squadra soggiornerà presso il Palazzo Lovera di Cuneo e si allenerà presso il Centro Sportivo di Centallo.