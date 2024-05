Torino, il programma del fine settimana del femminile

Il Settore giovanile maschile granata ha concluso la propria stagione, proseguono invece gli impegni per il Femminile. Due le formazioni ancora impegnate sul campo, Under 19 e Under 15, nei rispettivi percorsi tra quarti scudetto e Fase Interregionale. L'Under 19 si prepara all'ultima gara del triangolare con gli occhi rivolti verso la semifinale. Un'ultima gara separa le granata dal prossimo step, lo scontro con Football Genova, già eliminato. L'Under 15 sarà invece alle prese con l'ultima partita della stagione. Cala il sipario sulla Fase Interregionale: le torelle sono già certe di non passare il turno per via del gap incolmabile dal duo di vetta formato da Juventus e Sampdoria, ma vogliono chiudere con una nota positiva la stagione.