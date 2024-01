Weekend di sfide d'alta quota per le giovanili granata. La gara più attesa la giocherà l'Under 17, impegnata nel derby a Vinovo con la Juventus. L'Under 18 dovrà affrontare il secondo big match consecutivo e sarà invece impegnata con l'Empoli in casa a Orbassano. Tornano in campo anche Under 16 e Under 15, alle prese con due ostiche sfide al Bologna.