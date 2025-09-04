Toro News
Torino, il settore giovanile si arricchisce con cinque innesti

Cinque innesti per il settore giovanile del Torino, che guarda sempre al futuro
Piero Coletta

Giornata ricca di ufficialità per il settore giovanile del Torino, che si arricchisce di ben cinque ingressi. Il primo è Francesco Romanucci, classe 2011 e di ruolo difensore. Di seguito il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Francesco Romanucci, difensore classe 2011".

Dentro anche l'attaccante classe 2011 Gian Michael Portuondo, che arriva dalla Tor Tre Teste, squadra che ha sede a Roma. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Gian Michael Portuondo, attaccante classe 2011". Nello stesso ruolo il club granata si assicura anche Edoardo Catania, anche lui del 2011. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Edoardo Catania, attaccante classe 2011".

Due colpi invece per il centrocampo, rispettivamente dal Pescara e dall'Udinese. Dal "delfino abruzzese" approda in granata Panfilo Partemi. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dal Delfino Pescara 1936 a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Panfilo Partemi, centrocampista classe 2011".

Dalla società friulana invece arriva Tiziano Dassi, anche lui a titolo definitivo. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall’Udinese Calcio a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Tiziano Dassi, centrocampista classe 2011.

 

