Torino, il settore giovanile si arricchisce con cinque innesti

Giornata ricca di ufficialità per il settore giovanile del Torino, che si arricchisce di ben cinque ingressi. Il primo è Francesco Romanucci, classe 2011 e di ruolo difensore. Di seguito il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Francesco Romanucci, difensore classe 2011".