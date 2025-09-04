Torino, il settore giovanile si arricchisce con cinque innesti

Due colpi invece per il centrocampo, rispettivamente dal Pescara e dall'Udinese. Dal "delfino abruzzese" approda in granata Panfilo Partemi. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dal Delfino Pescara 1936 a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Panfilo Partemi, centrocampista classe 2011".
Dalla società friulana invece arriva Tiziano Dassi, anche lui a titolo definitivo. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall’Udinese Calcio a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Tiziano Dassi, centrocampista classe 2011.
