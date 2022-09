Torino, il tabellone di mercato delle giovanili granata

La stagione delle giovanili granata sta per decollare. In questi mesi, il Torino ha lavorato per rafforzare le rose del settore giovanile. Lo ha fatto seguendo le esigenze dei singoli gruppi. In genere è stato un mercato oculato e volto a rinforzare le carenze delle singole rose, senza stravolgere quanto fatto precedentemente e cercando prospetti interessanti sul suolo nazionale e all'estero. Interventi mirati quindi per i gruppi di 2005 e 2006, un paio di aggiustamenti per i 2007 (reduci dal miglior piazzamento tra tutte le giovanili nell'ultima stagione). Più rivoluzionato invece il gruppo dei 2008, al primo anno di Settore giovanile puro.