Torino, il weekend delle giovanili: c’è il derby per l’Under 17

Non solo la Primavera: in campo altre tre formazioni granata nel fine settimana

Redazione Toro News

WEEKEND — Questo fine settimana tornano in campo, oltre alla Primavera, Under 18 e Under 17. Impegni molto importanti per entrambe le due squadre, anche se la posta in palio sarà molto diversa. Giocherà un test match anche l'Under 15, che domenica ospiterà la Pro Vercelli.

Ecco tutti gli impegni del fine settimana

UNDER 18 Gara fondamentale per l'Under 18, che andrà a Bergamo per difendere un posto tra le prime quattro che varrebbe le final four. I ragazzi di Semioli hanno disputato fin qui un ottimo campionato e si trovano in terza posizione: la gara sul campo dell'Atalanta potrà essere uno spartiacque decisivo in ottica finali scudetto. I 2003 granata hanno ritrovato la vittoria la scorsa settimana battendo 2-0 la Lazio, ora andranno a caccia di continuità contro una squadra che non ha bisogno di grandi presentazioni. Per l'occasione Semioli dovrà fare a meno anche di Barbieri: il centravanti è stato aggregato per questo turno alla Primavera.

Atalanta-Torino, domenica 23 maggio, ore 15.00, "Bortolotti 6", Zingonia (BG)

UNDER 17 Impegno dall'elevato coefficiente di difficoltà per l'Under 17, che domenica ospiterà i pari età della Juventus nel derby della Mole. Un appuntamento tutt'altro che facile per gli uomini di Menghini, che sono ultimi nel mini girone a cinque ed hanno fin qui incontrato parecchie difficolta. All'andata la Juve passò in scioltezza, domani i granata cercheranno di prendersi la rivincita per risollevarsi anche in classifica. Il primo posto che vale le finali scudetto è ormai andato, l'obiettivo per e ultime partite sarà evitare almeno l'ultimo posto.

Torino-Juventus, domenica 23 maggio, ore 15.00, Bsr Grugliasco, via Leonardo da Vinci 24, Grugliasco (To).

UNDER 15 In campo domani anche l'Under 15. Il campionato non è mai ripartito per i 2004 del Toro, ma in programma c'è il test match contro la Pro Vercelli. Una buona occasione per tenersi in allenamento e non perdere eccessivamente il ritmo partita.

Torino-Pro Vercelli, domenica 23 maggio, ore 10.30, Soffietti - Pianezza