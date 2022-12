Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 sfida il Cagliari in trasferta

Fine settimana impegnativo per le giovanili granata. L'Under 18 di Asta va a Cagliari per confermarsi al secondo posto del girone e cercare il quarto successo consecutivo. Le altre Under invece saranno tutte impegnate in partite casalinghe. L'Under 17 mira a ritrovarsi nella gara con il Sassuolo dopo il ko nel derby, Under 16 e Under 15 si scontrano con la Sampdoria.