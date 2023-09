Torino, il weekend delle giovanili: primo punto per l’Under 17 granata

Under 19 e Under 17 sono scese in campo nel fine settimana per il proseguimento dei rispettivi campionati. Entrambe hanno raccolto un pareggio. I granata di Scurto lo hanno fatto con qualche rimpianto, facendosi rimontare due gol di vantaggio dal Monza che così ha agguantato il 2-2 finale. Reti inviolate invece tra Under 17 granata e Genoa. Manca ancora una partita all'appello del fine settimana: l'Under 18 di La Rocca farà infatti l'esordio in campionato oggi alle 15 contro il Bologna nel posticipo del lunedì.