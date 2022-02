Torino, il weekend delle giovanili: ripartono Under 16 e Under 15

Questo fine settimana tornano in campo quasi a pieno regime le giovanili del Torino. Ripartono infatti i campionati Under 16 e Under 15, con i torelli di Semioli e La Rocca che disputeranno in casa la prima gara del 2022. In campo, sempre a Torino, anche l'Under 18 di Antonino Asta per la sfida alla Lazio. Riposa invece l'Under 17.