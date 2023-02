Torino, il weekend delle giovanili: solo l’Under 15 va a punti

Weekend amaro per le giovanili granata. Cade la Primavera ad Empoli con un tonfo fragoroso, perdendo 3-0. Male anche Under 17 e Under 16, sconfitte da Fiorentina e Spezia. Va a punti solo l'Under 15, che porta a casa un pareggio. Si attende il responso della sfida tra Inter e Torino in Under 18, gara in programma nel primo pomeriggio odierno.