Prima squadra e Primavera del Torino sono ferme, ma il resto del Settore giovanile granata prosegue l'attività nei rispettivi campionato. In questo fine settimana solo l'Under 18 di Asta rimarrà ai box. L'Under 17 di Parisi sfiderà invece il Genoa al Cit Turin. Under 16 e Under 15, anche loro impegnate in gare casalinghe, affronteranno infine il Parma.