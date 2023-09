Torino, il weekend delle giovanili: Under 17 all’esordio

Scaldano i motori le giovanili del Torino. La nuova stagione è alle porte per le Under granata, pronte a ripartire. Ad aprire le danze l'Under 17, che già questo weekend giocherà la prima partita della stagione. A seguire prenderanno il via anche gli altri campionati: l'Under 18 esordirà nel fine settimana del 17 settembre, Under 16 e Under 15 dovranno invece aspettare il 24 dello stesso mese.