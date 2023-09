Primo fine settimana a regime pieno per le giovanili del Torino. Sarà un fine settimana di fuoco per le giovanili granata, impegnate in scontri di cartello. Si prende la scena il derby dell'Under 17, il primo della stagione di tutte le giovanili. Torna in campo anche l'Under 18, impegnata contro l'Atalanta. Esordio infine per Under 16 e Under 15, entrambe in trasferta contro il Parma.