Torino, il weekend delle giovanili: Under 18 a Verona per rilanciarsi

Weekend di trasferte per le giovanili del Torino. I granata saranno tutti impegnati fuori dalle mura amiche, nel proseguimento dei rispettivi campionati, fatta eccezione per l'Under 17 che riposa. L'Under 18 andrà a Verona per sfidare l'Hellas e rilanciarsi, Under 16 e Under 15 sono attesi ad Assemini dal Cagliari. In casa giocherà solo la Primavera, nella gara con il Bologna in programma domenica alle 16.30.