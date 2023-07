Torino Primavera, al via la preseason dei granata di Scurto

Non solo la Prima squadra, ricomincia anche la preparazione del Torino Primavera in vista della nuova stagione. I granata, sotto le direttive di Giuseppe Scurto - fresco di rinnovo con il club granata -, hanno dato il via alla preseason.

Primavera, inizia la preparazione estiva

Nella giornata di ieri si sono svolte le visite mediche dei giocatori della Primavera. Assenti quelli aggregati da Ivan Juric per il ritiro di Pinzolo - Dembelé, N'Guessan, Savva, Antolini; anche Dellavalle si aggregherà alla Prima squadra-. Nella giornata di oggi, martedì 18 luglio, i granata si sono ancora ritrovati alla Medicina dello Sport per i test atletici e hanno svolto il primo allenamento della pre-season. Gli allenamenti proseguiranno poi per tutta la settimana. Dopodiché è prevista, come per lo scorso anno, la partenza per il ritiro estivo. Nel frattempo il Torino ha ufficializzato lo staff di Giuseppe Scurto, che come vice tecnico avrà sempre Cristian Fioratti. Preparatore atletico Francesco Sicari e preparatore dei portieri Gianfranco Randazzo.