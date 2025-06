Torino Primavera, Fioratti confermato: sarà ancora il tecnico

Era nell’aria, ora è ufficiale: Christian Fioratti sarà ancora alla guida del Torino Primavera nella stagione 2025/26. La conferma è arrivata direttamente dal direttore generale del settore giovanile, Ruggero Ludergnani. Premiato dunque l'ottimo lavoro dell'allenatore, che in poco tempo è riuscito a ridare vita ad una squadra che era arrivata a ridosso della zona bassa della classifica subentrando a Felice Tufano, esonerato dopo il deludente pareggio contro l'Udinese fuori casa per 1-1. In quel momento il torello ha veramente visto da vicino lo scenario di un coinvolgimento nella lotta per non retrocedere. Con pazienza e con delle qualità umane importanti, Fioratti ha puntato sullo spirito d'appartenenza e sui valori granata per ricostruire da zero la mentalità della squadra. Obiettivo raggiunto anche abbastanza agevolmente. Già all'esordio contro l'Empoli si sono visti i benefici, con il Torino che vince per 4-0 contro i toscani. Quindici punti in otto gare sono bastati ai granata per certificare la permanenza nella Primavera 1.