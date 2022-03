Torino Primavera, Giudice Sportivo: 3 giornate a Coppitelli e Akhalaia

Le decisioni del Giudice Sportivo Alessandro Zampone in seguito alle partite dell'8^ giornata di ritorno della Primavera 1

Nella giornata di martedì 22 marzo, il Giudice Sportivo Alessandro Zampone ha reso noto il referto delle gare relative all'8^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1: in seguito al pareggio con la Spal per 1-1 realizzato dai granata di Coppitelli, due sono le brutte notizie che arrivano in casa Toro. Si tratta di 3 giornate di squalifica, in seguito a cartellino rosso a partita in corso, per l'attaccante Akhalaia, "per avere, al 41' del primo tempo, a giuoco fermo, scalciato da terra un calciatore della squadra avversaria colpendolo al ginocchio", e 3 giornate anche per Federico Coppitelli, "per avere, al 21' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco, raggiunto il Direttore di gara, assumeva un atteggiamento intimidatorio nei suoi confronti". Il giocatore e il tecnico granata salteranno dunque le prossime 3 partite di calendario, contro Napoli, Hellas Verona e Cagliari.