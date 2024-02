Torino Primavera, il tabellone DEFINITIVO del mercato invernale

La sessione invernale del Torino Primavera si chiude con due innesti mirati per la rosa di Scurto. Ruggero Ludergnani, Responsabile del Settore giovanile granata, è intervenuto nei reparti numericamente più stringati puntando come in estate su profili di prospettiva per i quali il club ha fatto un investimento a titolo definitivo. Il primo rinforzo in ordine cronologico è Michele Casali, terzino destro classe 2005 prelevato dal Cagliari. Con l'inserimento di Casali, Scurto ha più opzioni sulle fasce: Muntu e Antolini (infortunato) a sinistra; Casali, Marchioro e Bianay Balcot a destra, con quest'ultimo che può fare da jolly perché sa adattarsi come centrale e terzino a sinistra. Il secondo e ultimo rinforzo arriva dall'Irlanda, più precisamente dal Dundalk: Senan Mullen, classe 2005. Centrocampista di prospettiva che in Irlanda aveva mosso i primi passi in Prima squadra e rientra stabilmente nel giro delle Nazionali minori, Mullen è un centrale che potrà inserirsi in una mediana priva di Ruszel e trovare spazio per proseguire la sua crescita in granata. Nessuna uscita, infine, nel gruppo di Scurto.