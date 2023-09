Torino Primavera, il tabellone DEFINITIVO di mercato e la nuova rosa

Ieri si è conclusa anche la sessione estiva di mercato del Torino Primavera. Ruggero Ludergnani ha ritoccato la rosa a disposizione di Giuseppe Scurto, lavorando in entrata e in uscita. Gli innesti sono stati complessivamente 10, la maggior parte dei quali (come già successo per la scorsa stagione) a titolo definitivo. Sostanzialmente ogni reparto è stato rivisto anche per colmare i buchi lasciati da alcuni protagonisti dell'ultimo campionato (N'Guessan è con Juric; in prestito Dembelé al Venezia in Serie B, Caccavo alla Pergolettese in Serie C, Passador al Rimini in Serie C).