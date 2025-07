Torino Primavera, ottimo esordio stagionale: poker al Social Football

I torelli granata esordiscono in maniera ottimale in questa prima uscita stagionale

Netta vittoria per il Torino, che supera 4-0 la Social Football Academy grazie a una prestazione solida e concreta, con reti di Politakis, Galantai, Raballo e Bonacina. I granata ripartono così con il piede giusto in questa preseason, in attesa del debutto ufficiale nel campionato Primavera 1. Mister Fioratti può ritenersi soddisfatto di questo primo test stagionale: naturalmente ogni valutazione definitiva richiederà tempo, ma intanto il tecnico sta iniziando a individuare i giocatori su cui costruire la squadra del riscatto. Di seguito il tabellino del match.