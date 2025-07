Torino Primavera, via alla preparazione: chi sono i giocatori del raduno di Orbassano

È iniziata la nuova stagione del Torino Primavera guidato da Cristian Fioratti

Eugenio Gammarino 8 luglio - 13:20

È partita la nuova stagione del Torino Primavera. Allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano ieri pomeriggio il tecnico della Primavera granata Christian Fioratti ha diretto, insieme al suo staff, la prima seduta della stagione. La Primavera granata ripartirà dal tecnico subentrato a marzo che ha saputo rilanciare la squadra dopo un periodo non facile. Tra i giocatori a disposizione di Fioratti c'è un gruppo di 32 giocatori suddivisi tra classe 2006, 2007 e 2008. La preparazione a Orbassano sarà la prima parte di raduno prima del ritiro estivo.

Torino Primavera, da chi ripartirà Fioratti? I 2006 — Tra i ragazzi classe 2006 ci sono tanti giovani di talento. Partiamo dalla porta: è stato confermato Lapo Siviero, portiere titolare nella seconda parte di stagione con la Primavera, al posto di Francesco Plaia che non rientra più nei piani della società. Per quanto riguarda la difesa è rientrato dal prestito all'Asti Alessandro Camatta; poi c'è Fabio Desole, ragazzo cresciuto nel vivaio granata, ed Edoardo Zaia, che ha firmato il primo contratto da professionista con il Torino fino al 2028. Fra i centrocampisti si rivede Tamas Galantai, che l'anno scorso ha chiuso la stagione in anticipo a ottobre a causa della rottura di tibia e perone; il suo rientro nella preseason consentirà di lavorare sulla sua condizione. Poi c'è Josias Sabone, confermato dopo i primi passi fatti in Primavera lo scorso anno. Tra gli attaccanti ci sono Alessio Raballo, tornato al Torino dopo il prestito al Parma e si aggrega al gruppo di Fioratti un nuovo innesto: Lorenzo Carvalho, arrivato dal Monaco, ha firmato un accordo biennale con il Torino di Urbano Cairo.

Torino Primavera, da chi ripartirà Fioratti? I 2007 — Tra i giocatori a disposizione di Fioratti c'è un nutrito gruppo dell'Under 18 campione d'Italia. Per quanto riguarda il reparto arretrato ci sono Riccardo Anino (portiere), Francesco Bochicchio, Jean Fiore, Tommaso Gallo, Tommaso Gatto, Mattia Pellini (difensori). Inoltre, a loro si aggiunge anche Gioacchino Barranco, svincolato dal Palermo e inserito nella rosa granata. Per quanto riguarda il centrocampo ci sono Wisdom Acquah, che aveva già iniziato con la Primavera lo scorso anno, Igor Oskar Brzyski, Lorenzo Ferraris, protagonista della finale scudetto Under 18 contro la Roma, Martin Elias Kirilov, Zalan Kugyela. Kenny Liema Olinga, invece, nonostante sia un classe 2007 già dallo scorso anno è in Primavera in pianta stabile e sarà sicuramente una delle colonne portanti della squadra di Fioratti la prossima stagione. Infine, per quanto riguarda l'attacco Fioratti ha a disposizione: Filippo Conzato, Rafael Marcos Da Costa Melo, Romeo Sandrucci e Arthur Spadoni. Sono tutte conferme per questi ragazzi dell'Under 18.

Torino Primavera, da chi ripartirà Fioratti? I 2008 — Per quanto riguarda i ragazzi classe 2008 in porta abbiamo Francesco Cereser, che lo scorso anno ha firmato il suo contratto da professionista con il Toro, è uno di quei giovani su cui il club granata punta molto dopo essere risulato anche decisivo nella finale scudetto Under 17. In difesa, invece, c'è Manuel Carrascosa, giocatore in pianta stabile in under 17 che ha già fatto i primi passi in Under 18 nel finale di stagione lo scorso anno; completa il centrocampo granata Andrea Luongo, uno dei giocatori più talentuosi della rosa granata, ha firmato il contratto da professionista lo scorso anno ed è anche il fantasista della nazionale azzurra under 17). Inoltre, in attacco ci sono David Bonacina, che di recente ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Toro, e Gabriele Falasca.