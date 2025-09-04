Torino, Under 13 impegnata nella 7a edizione del torneo Mondonico: i dettagli

Da domani, venerdì 5 settembre, e fino a domenica 7 settembre, a San Pellegrino Terme, ci sarà la 7° edizione del torneo dedicato alla memoria di mister Emiliano Mondonico per la categoria Under 13, ovvero l'ultimo torneo giovanile di calcio dell'annuale rassegna promossa dal Comitato Coppa Quarenghi. Saranno dieci le squadre che si sfideranno allo Stadio Comunale di San Pellegrino Terme i prossimi tre giorni: Accademia Sisport Juve, Atalanta, Cremonese, Torino e Villa Valle nel girone A; Albinoleffe, Alto Academy, Juventus, San Pellegrino e Union Brescia nel Girone B. Semifinali per le prime due classificate la mattina di domenica 7 settembre e finali nel pomeriggio - dalla 9°-10° alla 1°-2° posto - dalle ore 14.00 alle 18.00.