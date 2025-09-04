Da domani, venerdì 5 settembre, e fino a domenica 7 settembre, a San Pellegrino Terme, ci sarà la 7° edizione del torneo dedicato alla memoria di mister Emiliano Mondonico per la categoria Under 13, ovvero l'ultimo torneo giovanile di calcio dell'annuale rassegna promossa dal Comitato Coppa Quarenghi. Saranno dieci le squadre che si sfideranno allo Stadio Comunale di San Pellegrino Terme i prossimi tre giorni: Accademia Sisport Juve, Atalanta, Cremonese, Torino e Villa Valle nel girone A; Albinoleffe, Alto Academy, Juventus, San Pellegrino e Union Brescia nel Girone B. Semifinali per le prime due classificate la mattina di domenica 7 settembre e finali nel pomeriggio - dalla 9°-10° alla 1°-2° posto - dalle ore 14.00 alle 18.00.
Torino, Under 13 impegnata nella 7a edizione del torneo Mondonico: i dettagli
L'Under 13 granata sarà impegnata nel Torneo Emiliano Mondonico
Il presidente del Comitato Coppa Quarenghi, il dottor Giampietro Salvi, alla vigilia del torneo ha parlato del suo legame con l'ex allenatore granata: "Chiudiamo i nostri tornei giovanili estivi con il trofeo dedicato alla memoria del grande uomo e mister Emiliano Mondonico.Con Emiliano è nata un'amicizia importante durante un periodo difficile della sua vita, quando era ricoverato alla Clinica Quarenghi. Lui si è legato molto a San Pellegrino Terme così come la figlia Clara, spesso presente alle nostre iniziative. Quest'anno il torneo tra l'altro si amplia, passando dalle otto squadre delle precedenti edizioni a dieci".
