Il weekend si avvicina e con lui anche le partite del settore giovanile granata. Arrivati oramai a metà ottobre le classifiche iniziano a prendere forma e i punti iniziano a pesare. Questo fine settimana, però, c’è qualcosa che va oltre ai meri punti e dinamiche di classifica. Under 15 e 16, infatti, saranno a Vinovo alle prese con i rispettivi derby di categoria. Vediamo allora nel dettaglio tutti gli impegni del settore giovanile con temi, orari e tutte le altre informazioni.

TURIN, ITALY - OCTOBER 04: X in action during the Under 16 match between Torino U16 and Bologna U16 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Under 18, avversario difficile in un momento difficile, a Bergamo c’è la capolista

Tre sconfitte in fila e quattro nelle ultime cinque. Non un gran momento di forma per la squadra di Leardi, alla quale sta mancando qualcosa nell'ultima parte di campo. Come se non bastasse in queste difficoltà arriva la sfida più difficile. Il calendario prevede il match a Bergamo contro un’Atalanta primissima che, in questo campionato, può ancora vantare l’imbattibilità con tutte vittorie e un solo pareggio. Ai torelli, allora, nel posticipo di lunedì pomeriggio alle 14:30, servirà fare qualcosa di più di quanto mostrato nelle ultime uscite se vorranno tornare a Torino soddisfatti.

Atalanta-Torino, lunedì 19 ottobre, ore 14:30, c.s. "Bortolotti" Zingonia (BR)

Under 17, si torna dalla pausa e ora c’è bisogno di punti

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Miroslav Mogilevics in action during the Under 17 match between Torino U17 and Pisa U17 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alberto Girardi via Toro News)

Si torna dallo stop. Settimana scorsa, infatti, i granata non hanno giocato perché come prevede il calendario essendo 13 squadre nel girone una a turno deve riposare. Una pausa he si spera abbia giovato ai ragazzi di Ledesma che hanno avuto un avvio di campionato non proprio come quello desiderato. E allora al Robaldo serve sì la prestazione ma soprattutto i punti, per togliersi dalle zone più basse della classifica. I torelli ospiteranno un Cesana uscente da un 6-1 nel derby col Bologna, domenica alle undici del mattino.

Torino-Cesena, domenica 18 ottobre, ore 11:00, c.s. "Robaldo" Torino (TO)

Under 16, il derby è lo scontro per il vertice

TURIN, ITALY - OCTOBER 04: Panfilo Partemi and Gian Michael Portuondo in action during the Under 16 match between Torino U16 and Bologna U16 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Non serve presentare un derby. Per il Toro il fatto che questa partita può valere il primo posto in classifica è solo un motivo in più per accendere la gara, ma di certo non il motivo principale. C'è qualcosa che va oltre i punti. Lo sanno i tifosi, lo sa il tecnico Vegliato e lo sanno bene anche i ragazzi. Se finora le sfide sono tutte state alla portata dei torelli è proprio adesso il momento di mostrare veramente di cosa possono essere capaci. Con la consapevolezza di chi arriva a giocarsi il derby alla pari, i granata daranno battaglia al Campo Sportivo Ale&Ricky domenica alle ore 13:00.

Juventus-Torino, domenica 18 ottobre, ore 13:00, c.s. "Campo Sportivo Ale&Ricky" Vinovo (To)

Under 15, contro la Juve rimanere lassù

Dopo un ottimo inizio di campionato che, tolta la macchia all'esordio contro il Pisa, vanta esclusivamente vittorie i ragazzi di Rebuffi giocano per incantare i tifosi anche nella stracittadina con la Juve. Dall'altro i bianconeri si presentano con un punto in più in classifica e neanche una partita persa. Anche il derby 2012 come quello dei più grandi può decidere chi si prende la vetta della classifica e chi invece deve inseguire. Domenica a Vivono apriranno la mattinata, prima di pranzo e prima dell'Under 16 in campo scende l'Under 15, sempre al Campo Sportivo Ale&Ricky alle ore 11 di mattina.

Juventus-Torino, domenica 18 ottobre, ore 11:00, c.s. "Campo Sportivo Ale&Ricky" Vinovo (To)