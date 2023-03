Torneo di Viareggio, sarà Torino-Rappresentativa Serie D ai quarti

Il Torino ha trovato forse l'avversario meno pericoloso (sono state evitate squadre come Sassuolo, Samp e Honved) e nell'urna per i quarti ha pescato la Rappresentativa Serie D, dopo aver sconfitto questo pomeriggio per 5-0 il Monterosi. La Rappresentativa Serie D viene, invece, dalla vittoria per 2-1 contro il Benevento. La sfida andrà in scena giovedì alle ore 15 allo stadio "Giusfredi" di Porcari (LU), il cui campo è in sintetico.