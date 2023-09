Toro Primavera, prova superata a metà con la Roma. Ma Orbassano può essere una spinta

Torino Primavera, contro la Roma una prova superata a metà

Contro la Roma è stata una prova superata a metà dalla Primavera. Al di là del risultato, la squadra ha dimostrato di essere vogliosa e di aver capito quali sono stati, in parte, gli errori delle ultime uscite. Per larghi tratti nel secondo tempo il Toro avrebbe potuto chiudere la partita e questo è stato veramente il neo della gara con la Roma. Non c'è stato il calo evidente delle ultime giornate in cui erano arrivate rimonte, ma i granata non hanno chiuso la partita e nel momento in cui i giallorossi sono rimasti in dieci non hanno preso in mano il pallino del gioco. La squadra di Scurto ha fatto il possibile per vincere la gara, l'impegno si è visto da parte di tutti, subentrati compresi. Tuttavia, come sottolineato da Scurto, "Dovevamo essere più bravi a chiudere i conti nel corso dei 90’ minuti", soprattutto nella ripresa quando si erano aperti spazi interessanti. Questa è stata la pecca del Torino e ora che si giocherà ad Orbassano la squadra dovrà imparare a maturare molto in quest'ottica per non perdere partite vinte e gestire l'emozione davanti a un pubblico che ti può trascinare.