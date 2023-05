Toro Primavera, una sola giornata a Weidmann dopo l’espulsione con il Frosinone

Una sola giornata a Daouda Weidmann: questa è la decisione del Giudice Sportivo Alessandro Zampone che oggi - martedì 9 maggio - ha reso note - tramite il sito della Lega - le decisioni in merito alla 13^ giornata di ritorno del campionato Primavera. Il centrocampista granata nel match contro il Frosinone era stato espulso per un fallo di reazione che rischiava di complicare enormemente la situazione dei granata: ora Weidmann salterà per squalifica solamente la prossima gara contro la Sampdoria in programma venerdì 12 maggio alle ore 17 e tornerà a disposizione di Scurto dalla partita successiva (quella contro l'Udinese) per il rush finale.