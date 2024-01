UFFICIALE – Giovanili, Adam Rasheed è un nuovo giocatore del Torino

Adam Rasheed è un nuovo giocatore del Torino. L'ufficialità arriva con il contratto depositato in Lega Serie A nella giornata odierna, venerdì 5 gennaio. Rasheed, classe 2006, è un difensore centrale nato in Danimarca con cittadinanza irachena. Il Toro lo ha prelevato nella sessione invernale di mercato dall'Under 19 dell'Aalborg BK, squadra della prima divisione danese, a cui è approdato dopo essere cresciuto nelle fila del Nordsjælland. Rasheed gioca per la Nazionale irachena, con cui ha disputato da sottoleva la Coppa d'Asia U20 e il Mondiale U20. Il trasferimento in granata è a titolo definitivo, come riportato dalla Lega Serie A.