Torino Under 15, Giulio Cacucciolo convocato in nazionale

C'\u00e8 anche Giulio Cacucciolo tra i convocati per l'Under 15 della Nazionale. Il difensore del Toro \u00e8 stato infatti incluso nella lista dei convocati in occasione della doppia sfida con i pari et\u00e0 della Slovenia. Il classe 2011 raccoglie quindi i frutti di un avvio di una stagione fin qui sopra le righe, con l'Under 15 granata al momento a tre punti dal primo posto, e d\u00e0 seguito alla convocazione dello scorso mese tra le fila degli azzurrini. Le due partite sono in programma marted\u00ec 20 gennaio e gioved\u00ec 22 gennaio presso il Centro Sportivo di Novarello.