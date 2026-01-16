tor giovanili Torino Under 15, Giulio Cacucciolo convocato in nazionale

News

Torino Under 15, Giulio Cacucciolo convocato in nazionale

Torino Under 15, Giulio Cacucciolo convocato in nazionale - immagine 1
Diramate le convocazioni in vista della doppia amichevole con la Slovenia, c'è anche il difensore granata
Redazione Toro News

