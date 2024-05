Under 15, Torino-Milan 0-2: l’ottavo d’andata va ai rossoneri

Impatto difficile per il Torino, che dopo appena 20'' concede un calcio di rigore al Milan. La partita potrebbe quindi già indirizzarsi, ma non è così. Sul dischetto si presenta Martini a sfidare Salaroglio. Il vice capitano dei rossoneri centra però la traversa, il Toro ringrazia e resta in corsa. Martini tenta subito la rivalsa personale e dopo pochi minuti viene fermato, questa volta dal palo. I torelli partono contratti e di fronte all'irruenza del Milan faticano a rispondere. La gara però si stabilizza sullo 0-0, fino al 30' quando torna a riaccendersi. I rossoneri attaccano, cross in mezzo all'area, Salaroglio non esce bene e ad approfittarne è Avogadro di testa. 0-1 al Cit Turin. I granata subiscono il contraccolpo e al 32' incassano la seconda rete con Menon che approfitta di una palla persa sulla trequarti dal Torino. 0-2. L'Under 15 granata si scuote a fine primo tempo grazie a un bello spunto di Marangoni che costringe Faccioli al colpo di reni. Moraglio si avventa sulla ribattuta per cercare il tap-in ma scheggia la traversa. Svanisce così il possibile 1-2 che avrebbe riaperto la partita.

Under 15, Torino-Milan: il secondo tempo

Nella ripresa, il Torino cerca di ribaltare la partita pur partendo dal doppio svantaggio. I granata sono propositivi, ma le occasioni non fioccano. I torelli si rendono particolarmente pericolosi in due occasioni, prima sugli sviluppi di corner con Pierro che da pochi passi non trova la porta, poi con uno spunto di Costantino, che crea un parapiglia in area con un cross velenoso su cui arriva prima però Faccioli. Nel finale ci prova anche Antonelli, ma la sua conclusione è di poco alta. I rossoneri si fanno vedere in contropiede per trovare lo 0-3 ma non riescono più a battere Salaroglio. I rossoneri vedono vicino l'accesso ai quarti, per i torelli c'è un ritorno da giocare a Milano senza nulla da perdere.