Under 16, la top 3 di Juventus-Torino 1-1: Muratore è da applausi

I migliori nella sfida di Vinovo: il terzino destro granata si distingue

La sfida tra Juventus e Torino Under 16 termina con un pareggio nella stracittadina . Una bella gara in cui i granata sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale. Ecco i giocatori che si sono distinti nella squadra di Semioli nel derby.

MURATORE: chiusure precise in difesa, dalla sua parte non si passa. E in attacco si propone con generosità. Il gol nel secondo tempo è da applausi a scena aperta: un destro a giro clamoroso che supera il portiere Cabella. Partita super.