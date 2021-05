Under 18, Fiorentina-Torino 2-2: Della Valle e Barbieri in gol per i granata

I torelli di Franco Semioli erano impegnati sul campo dei pari età della Fiorentina nel 16^ turno del campionato

La formazione Under 18 del Torino oggi pomeriggio era impegnata sul campo della Fiorentina e la partita è terminata con il risultato di 2-2. Un risultato che lascia un po' di amaro in bocca ai ragazzi di Semioli dato che avrebbero potuto portare a casa anche i 3 punti. C'è però soddisfazione tra le fila granata perché non è mai facile rimontare il risultato e il Toro quest'oggi ci è riuscito ben due volte. I granata riescono così a riscattarsi ottenendo un punto in trasferta dopo la sconfitta con il Genoa nella scorsa giornata.

LA PARTITA - Mister Franco Semioli sceglie di schierare la sua squadra con la difesa a 4 dopo che per molte gare era stata invece preferita la difesa a 3. Nel primo tempo è il Torino a fare la partita riuscendo a creare molte occasioni da rete che però sono state sempre sventate dal portiere e dai difensori della Fiorentina. I granata colpiscono anche una traversa nella prima frazione che testimonia il fatto che si trattino di 45 minuti stregati per la squadra di Semioli. Il Toro deve dunque arrendersi alla sfortuna ed è costretto a tornare negli spogliatoi all'intervallo ancora sullo 0-0. Nella ripresa la partita diventa più equilibrata e i padroni di casa si affacciano in avanti anche loro creando qualche occasione. Al 59' i viola si portano in vantaggio grazie alla rete di Amatucci. Il Toro riesce a pareggiare al 68' con il gol del classe 2004 Della Valle. Nel secondo tempo la partita è davvero equilibrata tanto che, nonostante la Fiorentina riesca a riportarsi in vantaggio al 73' con Sene, i granata pareggiano nel giro di due minuti con il gol del centravanti Barbieri. La partita termina dunque con il 2-2 finale che lascia un po' di dispiacere ai granata per il bel primo tempo disputato ma che conferma il forte carattere di questa squadra che è riuscita a rimontare due volte la Fiorentina in trasferta.