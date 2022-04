Under 18, Roma-Torino 3-4: Ansah-D’Agostino, i granata calano un poker d’oro

Successo importantissimo dei ragazzi di Asta, che si confermano secondi a -7 dai giallorossi primi in classifica

Il Torino Under 18 batte la Roma in trasferta al termine di una sfida al cardiopalma. La squadra di Antonino Asta chiude un fantastico primo tempo sul 4-1 grazie alla doppietta di Ansah e ai gol di Bonelli e D'Agostino; nella ripresa i giallorossi si portano sul 4-3 ma non basta, a sorridere sono i granata che si confermano al secondo posto a -7 proprio dai capitolini, primi in classifica.