Viareggio Cup, Torino presente alla 74esima edizione: il comunicato

Il Torino parteciperà alla 74esima edizione della Viareggio Cup. I granata, che lo scorso anno avevano partecipato alla competizione con l'Under 18 guidata da Antonino Asta fino al secondo posto, torneranno a Viareggio per la storica rassegna. La 74esima edizione è in programma nel periodo che va da lunedì 12 febbraio a lunedì 26 febbraio, torna quindi ad essere disputata nel periodo di Carnevale, come da tradizione. La competizione sarà riservata quest'anno non alla Primavera ma alle formazioni Under 18 (composte quindi da ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2006), con la possibilità di poter utilizzare 3 fuoriquota del 2005 e 5 prestiti (non potranno essere fuoriquota).