Viareggio Cup, Toro nel girone con Rukh Lviv, UYSS New York e Centre National Brazzaville

Sono stati ufficializzati i gironi della Viareggio Cup. Il Torino, che lo scorso anno aveva partecipato alla competizione con l'Under 18 guidata da Antonino Asta fino al secondo posto, tornerà a Viareggio per la 74esima edizione che è in programma nel periodo che va da lunedì 12 febbraio a lunedì 26 febbraio. I granata sono stati inseriti nel Girone 5 insieme a Rukh Lviv (club ucraino), UYSS New York (club statunitense) e Centre National Brazzaville (club congolese).