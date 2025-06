Cairo alla vittoria del Torino Under 18: “Ottime basi per la Primavera”

Momento molto positivo per il settore giovanile granata, con l'Under 17 in semifinale scudetto ma soprattutto con l'Under 18 di Vegliato - subentrato a Fioratti, passato in Primavera - che è arrivata fino al termine delle fasi finali scudetto per poi vincere, ieri sera, la finale contro la Roma. 1-2 ai supplementari che ha fatto colorare di granata il cielo sopra lo stadio Domenico Francioni di Latina. Anche il presidente del Torino Urbano Cairo ha espresso la propria gioia per questo grande risultato ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport: "Felice di questa bella vittoria del campionato Under 18 costruita partita per partita dalla squadra, con Fioratti prima, Vegliato poi e con Ruggero Ludergnani sempre presente. Abbiamo delle ottime basi per il prossimo campionato Primavera. Sempre Forza Toro!".