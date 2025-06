Cairo: “Fiducia a Baroni. Necessarie scelte importanti prima del ritiro”

In occasione della Milano Football Week, il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare della situazione dei granata. Il cambio di allenatore e l'inizio del calciomercato: tanti temi caldi in casa Toro. Proprio legato a questi due aspetti, il patron del Torino si è espresso chiaramente nel capoluogo lombardo: “Baroni? Ci è piaciuto molto il percorso che ha fatto negli ultimi anni e il campionato fatto con la Lazio anche se non è arrivato in Europa, pur facendo gli stessi punti della Fiorentina. E’ un allenatore che ha avuto un grande percorso di maturazione in questi anni. Sono molto positivo, ora preferisco lasciare fare, lasciamo preparare a Baroni il ritiro, prima però noi dobbiamo fare le scelte giuste per quel che riguarda la squadra. Poi sarà bello fargli i complimenti a fine stagione”.

Cairo: "Con Zapata c'è un grande rapporto"

Tra i temi caldi, poi, sicuramente c'è il sorteggio del calendario della prossima Serie A, che ha visto i granata non fortunatissimi: “Il calendario inizialmente è molto competitivo, molto impegnativo. Le varie squadre le devi prima o poi incontrare tutte due volte, il fatto di partire subito contro l’Inter - ha commentato Cairo - è uno stimolo in più a fare le cose bene, a fare una preparazione che permette di partire subito alla grande”. Sempre legato al campionato, ha creato reazioni contrastanti il derby di Torino all'ultima di campionato. Anche su questo, però, Cairo non si è detto preoccupato: "Il derby è sempre una partita che deve essere giocata a mille e che ha motivazioni a mille. Che sia a maggio, a gennaio o a novembre cambia poco: è fondamentale". "Noi siamo già in campo - prosegue il patron granata - stiamo lavorando tanto: ad esempio, abbiamo preso Paresce che è un giovane e bravo capo scout. Nell'ultima stagione ha diretto l'area scout del Rennes, prima era stato con la Roma e con il Milan: è uno in gamba". L'ultimo pensiero di Cairo va poi a Zapata, capitano granata che il Toro spera di riavere il prima possibile: "Con Zapata c'è un grande rapporto, l'ho voluto fortemente due stagioni fa perché era un mio vecchio pallino. Ha fatto un primo grandissimo anno con noi, poi purtroppo ha avuto l'infortunio. Sta lavorando come un matto per cercare di essere pronto al più presto, in bocca al lupo e incrociamo le dita".