Grasso, Berruto e Oskar degli Statuto a TN: “Vi raccontiamo il nostro derby”

Tre mondi diversi, un'unica passione: il colore granata. In esclusiva su Toro News intervengono tre tifosi autorevoli del Toro in una delle due settimane più sentite da un intero popolo, quella che anticipa il derby della Mole contro la Juventus. Aldo Grasso (noto giornalista e critico televisivo), Mauro Berruto (ex ct della nazionale maschile di pallavolo e oggi deputato) e Oscar Giammarinaro, per tutti Oskar (frontman della band musicale Statuto) rispondono a quattro nostri quesiti a pochi giorni dall'appuntamento stracittadino. Tutti e tre cercano di professarsi ottimismi in vista di sabato e tra ricordi ed emozioni ricostruiscono il loro speciale rapporto con il derby.