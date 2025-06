Prestiti Torino, buona stagione per Rauti al Vicenza: da capire il futuro

Nicola Rauti of L.R. Vicenza and Francesco Donati of Ternana Calcio are in action during the Serie C NOW Playoffs Match between Ternana Calcio and L.R. Vicenza at Stadio Adriatico Libero Liberati in Terni, Italy, on May 28, 2025. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images)