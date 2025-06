Prestiti Toro, Dell’Aquila tra alti e bassi: nuova possibilità in C?

L’ex Spal ha faticato non poco ad esprimere le sue qualità. Tra Pro Vercelli e Messina ha ottenuto un minutaggio risicato.

Redazione Toro News 22 giugno 2025 (modifica il 22 giugno 2025 | 19:28)

Stagione di apprendistato per Francesco Dell’Aquila. Dopo la positiva esperienza in Primavera, impreziosita da 19 reti e 5 assist, per l’ala classe 2004 è arrivato il salto tra i professionisti con la maglia della Pro Vercelli. L’avventura al “Piola” è iniziata nel migliore dei modi, con un gol in Coppa Italia Serie C contro la Lucchese, alla sua prima presenza tra i grandi. “Per me è l’anno decisivo per vedere se le cose che facevo in Primavera riesco a farle anche con i grandi”, dichiarava dopo l’esordio. In campionato però le opportunità sono state poche: 7 presenze totali, di cui 6 da subentrato, senza riuscire ad incidere.

Dell’Aquila, il prestito a Messina — La difficile situazione di classifica della Pro Vercelli nel Girone A non ha favorito l’inserimento stabile del giovane granata, che da novembre in poi non è più sceso in campo. A gennaio, il trasferimento al Messina per cercare maggiore continuità, sebbene anche in Sicilia il contesto fosse complicato, con la squadra impegnata nella lotta per la salvezza. “Sinceramente non mi spavento della responsabilità – aveva dichiarato al momento dell’arrivo – so che bisogna salvarsi al più presto, ma le mie prime impressioni sono molto positive”. Il 20 gennaio scorso Dell’Aquila fa il suo esordio al San Filippo-Franco Scoglio contro il Crotone, rimanendo in campo per 63 minuti. Nelle quattro gare successive non trova spazio, fino al derby contro il Trapani, dove entra al 61’ e conquista la maglia da titolare per la trasferta di Monopoli. In Puglia il Messina viene sconfitto 2-1, ma il momentaneo vantaggio porta la firma proprio del classe 2004, che sigla così la sua prima e unica rete in campionato. Successivamente parte titolare nelle sconfitte interne con Avellino e Catania, mentre contro il Giugliano entra dalla panchina e dopo soli 13 minuti viene espulso, saltando così la gara successiva con il Team Altamura.

Dell’Aquila, quale futuro? — Chiude la regular season con 25 minuti contro il Sorrento, prima di un infortunio che lo tiene fuori nelle due gare successive. Torna a disposizione per i playout contro il Foggia, ma il Messina cede ai pugliesi e retrocede in Serie D. A fine stagione Dell’Aquila ha affidato a Instagram il proprio bilancio: “In un anno, in mezzo a mille difficoltà, stavamo riuscendo in qualcosa di straordinario. Ce l’abbiamo messa tutta, purtroppo non è bastato”. Per l’esterno offensivo granata un’annata complicata, con qualche spunto interessante ma ancora lontano da una piena continuità tra i professionisti. Il Torino ora valuterà quale percorso intraprendere per la sua crescita: l’ipotesi più probabile resta un nuovo prestito in Serie C, alla ricerca di maggior minutaggio.