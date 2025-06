Torino, buona stagione in C per Di Marco: in bilico tra prestito e cessione

Tommaso Di Marco è un centrocampista classe 2003 di proprietà del Torino, che in questa stagione ha vestito la maglia di Juve Stabia in Serie B e Feralpisalò in Serie C. Nella prima parte di stagione è arrivato in Campania per aiutare la causa dei ragazzi di Pagliuca, ma non è mai stato inserito veramente all'interno del progetto. Ha trovato qualche spezzone ad inizio campionato e poi per colpa di un infortunio è uscito totalmente dalle gerarchie della rosa. A Febbraio è stato dunque interrotto il suo prestito e Di Marco è approdato alla Feralpisalò. Finché ha giocato ha fatto la differenza in Serie C: 2 gol nelle prime 3 partite e un impatto notevole. Poi un altro infortunio lo ha tenuto out per un mese, spezzando il suo grande momento, che è però continuato al rientro, dove nelle ultime 3 gare di campionato ha offerto ottime prestazioni.