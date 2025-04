Bilancio Torino 2024, granata di nuovo in positivo: non succedeva dal 2017

A pochi mesi dal termine dell'anno solare 2024, come di consueto, il Torino ha reso noti i propri conti. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 porta un'ottima notizia al club di Urbano Cairo: i granata hanno chiuso l'anno in positivo. Parliamo di una notizia che il Torino non vedeva dall'ormai lontano 2017, quando chiuse il bilancio con un utile di 37,2 milioni di euro. Da quel momento in poi, solo bilanci in rosso, con il picco - raggiunto nel 2021 - corrispondente a una perdita pari a 38,8 milioni. Nell'anno successivo la società granata era riuscita a ridurre considerevolmente la perdita, arrivando a 6,8 milioni, ma nell'ultimo bilancio, chiuso al 31 dicembre 2023, si era di nuovo fatta cospicua, raggiungendo il valore di 9,5 milioni. Quest'anno, invece, si può tornare a parlare di una gestione economica che è stata in grado di riportare in positivo, per la sesta volta in vent'anni di presidenza di Urbano Cairo, il bilancio del Torino. L'anno solare 2024 si è, infatti, chiuso con un utile di periodo di 10.398 mila euro. Non una cifra esorbitante a livello di utile ma un ottimo risultato, se si pensa che dal 2017 il Torino è sempre stato in rosso e che dal 2005 lo è stato per quattordici volte.