Incontro allo Store del Torino giovedì alle 18: ecco chi sono i due giocatori

Meet and Greet organizzato dalla società granata con due elementi dell'organico di Baroni
Nuovo incontro organizzato da parte del club granata con i propri tifosi. Meet and Greet in cui nuovamente i supporters granata avranno la possibilità di incontrare i propri idoli. L'ultima volta, alla Rinascente, era toccato a Zapata e Maripan. In quest'occasione, in programma a partire dalle 18 di giovedì 18 settembre, i tifosi granata avranno la possibilità di incontrare due nuovi acquisti arrivati sotto la Mole nell'ultima sessione di calciomercato: Ardian Ismajli e Zakaria Aboukhlal. Inoltre, per i presenti sarà possibile acquistare la seconda divisa e quella di riscaldamento, entramba utilizzate nell'ultima gara di campionato, a Roma, con uno sconto pari al 20%.

