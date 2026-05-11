Il Torino Store e Joma hanno annunciato sui propri canali social la nuova maglia in edizione limitata prodotta da Joma e realizzata in occasione delle celebrazioni dello storico scudetto del 1976: "Joma e l'Asd Ex Calciatori Granata celebrano lo storico scudetto del 1976 con una maglia storica limited edition, elegante e 100% Granata". La nuova maglia è in prevendita esclusiva presso lo Joma Store Torino (Piazza Carlo Felice) e presso il Torino Fc Store di Corso Giovanni Agnelli. Inoltre, per celebrare l’impresa dello scudetto conquistato nella stagione 1975/76, l’Associazione Ex Calciatori Granata e il Torino Football Club hanno organizzato la "Partita della Storia", un grande evento commemorativo che si terrà sabato 16 maggio 2026 allo Stadio Olimpico Grande Torino. A seguire il post condiviso su Instagram.

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