26 anni fa l’esordio in granata di Stefano Sorrentino: il Torino tornava in Serie A

26 anni fa. Era il 13 giugno 1999 quando un giovane Stefano Sorrentino si apprestava a giocare i suoi primi minuti nella Prima squadra del Torino. Per i granata era un giorno di festa: i sessantamila tifosi tifosi presenti al Delle Alpi stavano celebrando la promozione in Serie A. A Torino arriva la Reggina, che rispetto ai granata ha decisamente più bisogno di fare punti. E così è: la sfida termina 1-2 ed entrambe le compagini possono gioire. La giornata è però importante anche per un altro motivo: in panchina c'è un giovane portiere, arrivato al Torino dopo la trafila nelle giovanili di Lazio e Juventus. Al 35' Pastine si infortuna, Mondonico si gira verso la panchina e indica un ventenne Sorrentino che, prontamente, fa il suo ingresso in campo e conseguentemente il suo esordio in granata e tra i professionisti. Il principio di una carriera che porterà Sorrentino a diventare un grande portiere in qualunque contesto. L'avventura in granata proseguirà, dopo i prestiti alla Juve Stabia e al Varese, per cinque stagioni, che lo porteranno a conseguire 101 partite, con 103 gol subiti e 32 clean sheet. Poi le esperienze in Grecia, in Spagna, al Chievo e al Palermo, concludendo la sua carriera tra i professionisti nel 2020. Ricordando un giorno così importante, vi lasciamo con le parole che lo stesso portiere ha espresso legate a quel giorno lo scorso anno ai microfoni di Toro News.